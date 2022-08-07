В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб на почти 790 млн гривен, отметил мэр города.

Российская армия убила 132 мирных жителя Николаева после начала широкомасштабной войны. Среди 132 погибших есть один ребенок.

Об этом в Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Также 619 жителей города (среди них - 8 детей) получили ранения различной степени тяжести.

Более 500 многоэтажек и около 700 частных домов Николаева повреждены в результате российских обстрелов после 24 февраля. В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб на почти 790 млн гривен, отметил Сенкевич.

Напомним, что 7 августа погиб один человек в результате обстрела Николаевщины.

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