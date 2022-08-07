Российская армия убила 132 мирных жителя Николаева после начала широкомасштабной войны. Среди 132 погибших есть один ребенок.
Об этом в Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Также 619 жителей города (среди них - 8 детей) получили ранения различной степени тяжести.
Более 500 многоэтажек и около 700 частных домов Николаева повреждены в результате российских обстрелов после 24 февраля. В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб на почти 790 млн гривен, отметил Сенкевич.
Напомним, что 7 августа погиб один человек в результате обстрела Николаевщины.