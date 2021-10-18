Попытку злоумышленника пресекли пассажиры.

В Ривне вчера вечером на автовокзале нетрезвый мужчина пытался похитить маршрутку с пассажирами.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь управления патрульной полиции Ривне Оксана Юрченко, на территории автовокзала четверо нетрезвых мужчин пыталась сесть в маршрутку "Ривне-Корец".

Это вызвало протест со стороны других пассажиров. Один из членов нетрезвой группы, воспользовавшись невнимательностью водителя, сел за руль маршрутки и предпринял попытку тронуться с места. Эту попытку пресекли пассажиры.

После этого началась драка между пассажирами и компанией нетрезвых мужчин.

Читайте такжеЛег на рельсы перед локомотивом: в Одессе произошло смертельное ЧППо информации Юрченко, прибыв на место происшествия, патрульные увидели драку между несколькими мужчинами. При исполнении служебных обязанностей по наведению порядка пострадал полицейский.

"Один из участников конфликта сел за руль маршрутки "Ривне-Корец" и совершил попытку угона. По словам пассажиров, злоумышленник нажал на педаль газа. Он задержан. Им оказался 23-летний житель Корецкого района. Согласно справке врача, он находился в нетрезвом состоянии", - рассказала пресс-секретарь.

Руководитель пресс-службы Главного управления Нацполиции Ривенщины Мария Юстицкая рассказала УНИАН, что по факту нанесения полицейскому телесных повреждений открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что во Львове злоумышленники похитили 19-летнюю девушку и требовали у ее отца 2 миллиона евро.

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Автор: Петр Хромых