По факту смерти ребенка полицейские открыли уголовное производство.

В Лисичанске Луганской области 13-летняя девочка умерла в результате падения с разрушенной стены заброшенного дома.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, 13-летняя подросток вместе со своим 16-летним товарищем гуляли в заброшенном здании.

Поднявшись на 2-3 этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала.

От полученных травм ребенок скончался на месте.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») продолжаются следственные действия.

Читайте такжеС 12 свечами на торте: мама погибшего на водопаде школьника показала его последнее фотоВ полиции призывают родителей и всех взрослых предупреждать детей об опасностях, которые могут настигнуть их в недостроях, разрушенных сооружениях и промышленных зонах.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева