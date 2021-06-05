В Лисичанске Луганской области 13-летняя девочка умерла в результате падения с разрушенной стены заброшенного дома.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, 13-летняя подросток вместе со своим 16-летним товарищем гуляли в заброшенном здании.
Поднявшись на 2-3 этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала.
От полученных травм ребенок скончался на месте.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») продолжаются следственные действия.
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