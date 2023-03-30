Второго пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Херсонской област в лесном массиве легковой автомобиль с гражданскими подорвался на вражеской мине, один человек погиб, а другой ранен.

Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокуратура. По данным следствия, днем 30 марта в лесном массиве вблизи пгт Великая Александровка Бериславского района легковой автомобиль с гражданскими наехал на вражескую мину и подорвался.

"В результате один человек погиб, а другой в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

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При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

В Херсонской ОВА сообщили, что двое 37-летних товарищей двигались возле лесополосы на автомобиле.

"Из-за взрыва мины машина загорелась", - сказано в сообщении.

Подрывы людей на российских минах

26 марта Херсонской области на российской мине подорвалось четыре человека.

Так, вблизи села Костырка Высокопольского района мужчина осматривал поле и наткнулся на мину, оставленную российскими захватчиками. За несколько часов до этого в Бериславском районе возле сел Ищенко и Ивановка на полях подорвались еще три человека. Всех их с тяжелыми травмами доставили в больницы.

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