Непризнанный белорусский лидер может отправиться на аннексированный полуостров в ближайшее время.

Стал известен ориентировочный план визита Александра Лукашенко на крымский полуостров совместно с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет российский Телеграм-канал "ГлавМедиа" со ссылкой на источник в аппарате правительства Беларуси.

Читайте такжеЛукашенко говорит, что Беларусь никогда не станет демократической УкраинойИсточники сообщают, что визит состоится в ближайший квартал. Не исключают и поездку на новогодние каникулы.

Запланированы такие мероприятия:

встреча в Москве или Сочи, оттуда — самолетом в аэропорт Бельбек или Симферополь;

посещение Севастополя, Ялты, Симферополя;

посещение принадлежащих Республике Беларусь санаториев, ряда культурно-исторических объектов;

возможны морские прогулки, визит к Крымскому мосту, облет полуострова и инспекция новых инфраструктурных объектов.

Окончательный список мероприятий, как и дату визита, должны будут согласовать служба безопасности Лукашенко, МИД России и Беларуси, службы протокола.

Ранее УНИАН сообщал, что в конце ноября Александр Лукашенко назвал оккупированный Россией Крым "российским" в интервью кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву. Также он допустил, что совершит визит на временно оккупированный полуостров.

"Крым, де-факто (я тогда еще сказал) – это российский Крым. Тогда, кажется, не помню, был ли референдум. После референдума и де-юре Крым стал российским. И мое посещение Крыма, на что имею полное право, под чьим оно там протекторатом, руководством и чей бы не был Крым... Это и мой Крым", – заявил Лукашенко.

Политик добавил, что Путин во время прогулки на катерах предлагал ему "как-то махнуть" на полуостров.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ пообещал, что наша страна будет "действовать по полной программе", и подчеркнул, что посещение Лукашенко Крыма нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям.

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Автор: Анастасия Печенюк