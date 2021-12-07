Наталью Поклонскую подозревают в совершении уголовных правонарушений по нескольким статьям, в том числе и в государственной измене.

Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание бывшего так называемого "прокурора" оккупированного Крыма и новоназначенного посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Ее подозревают в государственной измене.

Об этом сообщили в пресслужбе суда.

Отмечается, что 6 декабря коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 года.

Читайте такжеПоклонская неожиданно заговорила на украинском и зачитала стихи Скрябина (видео)Суд первой инстанции отказался предоставлять разрешение на задержание Поклонской с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По результатам апелляционного рассмотрения жалоба прокурора удовлетворена, поэтому предыдущее постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 отменено.

Прокурору офиса генпрокурора предоставлено разрешение на задержание подозреваемой с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Наталью Поклонскую подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 1 ст. 255 ("Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней") Уголовного кодекса.

Наталья Поклонская-справка УНИАН

Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 года была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым". Именно она инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

13 октября Путин осуществил мечту экс-"прокурора" Крыма Поклонской и отправил ее в Африку.

Как сообщает официальный интернет-портал правовой информации РФ, президент России Владимир Путин назначил Поклонскую Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Кабо-Верде.

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Автор: Марта Гичко