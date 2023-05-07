По его словам, оккупанты хотели бы достать руководство Украины, но не могут.

Предатель Олег Царев открыто признался, что Россия бьет по гражданским объектам сознательно, поскольку не может достать руководство Украины.

В эфире одной из пропагандистских программ Царев заявил, что якобы все украинское военно-политическое руководство "сидит по бункерам", поэтому россияне их не достанут. Вместо этого они могут запускать ракеты по жилым домам, что и делают.

"Ответ получат не люди, которые задумывали эту операцию - они сидят по бункерам. Они давно не сидят в Офисе президента и Министерстве обороны. Они все сидят в бункерах, мы их не достанем. Ответ получат жители Киева, Умани, Днепра...",- цинично заявил Царев.

Циничные атаки РФ на гражданские объекты

Россия пытается сорвать украинское контрнаступление кровавыми ракетными ударами по жилым домам. Недавно произошла такая массированная атака-около 5 утра 28 апреля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Были запущены 23 ракеты и два дрона, 21 ракету сбили украинские силы ПВО.

Одна из несбитых российских ракет попала в жилую многоэтажку в Умани. В результате попадания погибли 23 человека, среди которых - шестеро детей. В области был объявлен трехдневный траур по погибшим.

Впоследствии, в ночь на 1 мая, Россия выпустила по Украине 18 ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, из них 15 удалось сбить.

В ту же ночь враг нанес удар по Павлограду, попав, в частности, в промышленное предприятие. В результате атаки РФ в городе повреждены также более 20 многоэтажек, пострадали 34 человека.

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