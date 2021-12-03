Обвал произошел ночью 2 декабря на шахте "Артем-1". Мужчина оказался под обломками и погиб.

В Кривом Роге во время обвала на шахте погиб горняк.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"О гибели горняка сообщают из Кривого Рога. Обвал произошел ночью 2 декабря на шахте "Артем-1" (ЧП "Свитекс"). Под обломками оказался 48-летний проходчик", - рассказал Волынец.

Читайте такжеДевять пожарных погибли на учениях из-за обвала в бразильской пещере (фото, видео)По словам председателя профсоюза, мужчину пытались спасти его коллеги, но от полученных травм тот скончался.

Правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 272 УК Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге горняка насмерть придавило в шахте погрузочной машиной. А взрыв на шахте в РФ унес более десяти жизней.

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Автор: Антонина Доломанжи