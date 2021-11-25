Во время инцидента в шахте находились 285 человек, из них 235 вышли на поверхность.

Из-за пожара, произошедшего на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области РФ, погибли по меньшей мере 11 человек, более 40 пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Судьба еще около 40 человек неизвестна.

Информацию о погибших подтвердил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщает Интерфакс. Пострадавшие отравились продуктами горения, возникшими в результате пожара.

Читайте такжеРоссийский адмирал обвинил в гибели "Курска" подлодку НАТОСначала экстренные службы сообщили о задымлении на шахте, а через некоторое время поступило уточнение о взрыве в вентиляционном штреке на глубине 250 м. Интерфакс со ссылкой на источники также писал о взрыве, после которого начался пожар, однако, по данным МЧС РФ, его не произошло, и повреждений в шахте нет.

Сейчас работа шахты приостановлена, там не работает вентиляция, а высокая концентрация газа может спровоцировать взрыв. Из-за этого поиски около 40 горняков, которые до сих пор остаются под землей, приостановили, а спасателей вывели из шахты.

СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее неосторожность смерть человека).

Напомним, ранее в России при взрыве в жилом доме под Москвой погибли два человека. В июле сообщалось о взрыве на одном из крупнейших химических заводов Юга России "Комбинат Каменский" (Каменск-Шахтинский, Ростовская область), который связан с производством боеприпасов.

Автор: Екатерина Малюга