Его родители признали свою вину.

В Кривом Роге пятимесячный ребенок умер от алкогольной интоксикации.

Об этом пишет Днепровская панорама со ссылкой на пресс-службу Криворожской южной окружной прокуратуры.

По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть младенца наступила в результате острой алкогольной интоксикации.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по статье 166 УК Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком) в отношении родителей погибшего младенца.

Читайте такжеНа Харьковщине мужчина спас 8-летнего мальчика из горящего дома (фото, видео)Его родители полностью признали свою вину и заключили с прокурором соглашение о признании виновности.

Ранее сообщалось, что в Днепре 14-летняя девочка вколола в губы косметическое масло, чтобы увеличить их объем. Ей сделали уже три операции, чтобы спасти губу.

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