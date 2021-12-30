В Кривом Роге пятимесячный ребенок умер от алкогольной интоксикации.
Об этом пишет Днепровская панорама со ссылкой на пресс-службу Криворожской южной окружной прокуратуры.
По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть младенца наступила в результате острой алкогольной интоксикации.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт по статье 166 УК Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком) в отношении родителей погибшего младенца.
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