Родители малыша - сирийская пара - также пострадали и нуждались в помощи. Они пробыли в лесу 1,5 месяца.

В лесу на польско-белорусской границе умер годовалый ребенок мигрантов из Сирии.

Об этом в четверг, 18 ноября, сообщила медицинская спасательная бригада Польского центра международной помощи.

Родители ребенка также пострадали и нуждались в помощи.

"У мужчины была рваная рана на руке, а у женщины - ножевое ранение голени. Их годовалый ребенок умер в лесу", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один найденный медиками молодой человек жаловался на сильные боли в животе.

"Он был голоден и обезвожен", - отметили спасатели.

Все трое находятся в лесу уже 1,5 месяца.

Как сообщал УНИАН, ранее у границы с Беларусью от выстрела погиб польский военный.

Миграционный кризис на границе Беларуси

Как сообщал УНИАН, на польско-белорусской границе наблюдается напряженная ситуация из-за миграционного кризиса.

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10 ноября СНБО Украины принял решение об усилении охраны границы и подготовке к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что границу с Беларусью будут дополнительно охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

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Автор: Катерина Комолова