Повреждение памятника правоохранители заметили в субботу утром, 6 ноября.

Неизвестные покрасили памятник польскому деятелю Юзефу Пилсудскому в Кракове в цвета, напоминающие украинский флаг, но в перевернутом виде. Полиция устанавливает причастных.

Об этом пишет Gazeta Krakowska.

Повреждение памятника правоохранители заметили в субботу утром, 6 ноября. Также вандалы вывели на постаменте краской букву "N" - якобы знак, которым пользуются украинские националисты.

Возле памятника копы нашли пустые баллончики из-под краски и картонку с надписью: "Польша (через –ш-) не только для панов" на украинском, но с ошибками.

Читайте такжеС огнеметом и на моноколесе: в Киеве будут судить поджигателя Офиса омбудсменаПри этом правоохранители сомневаются, что провокацию совершили граждане Украины.

"Это не доказательство того, что злоумышленники были украинцами. Мы проводим мероприятия, направленные на установление лиц виновников, и выясняем обстоятельства преступления", – рассказала инспектор малопольской полиции Катажина Цисло.

Сейчас на месте происшествия соответствующие службы расчищают памятник от краски.

Юзеф Пилсудский – польский политический деятель, создатель Польской Военной Организации. Участвовал в движении Сопротивления против царской России.

Проводил агрессивную политику в отношении Западно-Украинской Народной Республики, однако в 1919-м перебросил на Украинский фронт армию генерала Галлера, которая предназначалась Антантой исключительно для военных действий против большевиков.

Поддерживал главу Директории УНР Симона Петлюру в борьбе против Советской России. А в 1920 заключил Варшавский договор, по которому Польша признала УНР и отказался от намерений расширить территорию Польши до границ Речи Посполитой в 1772 году.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова