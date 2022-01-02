В одном из столичных супермаркетов женщина набросилась на охранника из-за замечания о защитной маске.
Видео инцидента появилось в Telegram-канале "Всевидящее Око".
Женщина отказалась надеть средство индивидуальной защиты по просьбе охранника и аргументировала свое решение кулаками.
Читайте такжеВ московском МФЦ мужчина устроил бойню из-за маски: главные подробности преступления (видео)На видео видно, что сначала покупательница разговаривала с охранником, а потом начала бить его.
"Вызывайте полицию", - кричала женщина.
В то же время охранник не стал бить женщину в ответ, а пытался успокоить ее. На подмогу пришел его коллега.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве молодые люди спровоцировали конфликт с охранником магазина "Desigual", отказавшись надеть защитную маску. Инцидент перерос в драку.