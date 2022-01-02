На подмогу пришел другой охранник.

В одном из столичных супермаркетов женщина набросилась на охранника из-за замечания о защитной маске.

Видео инцидента появилось в Telegram-канале "Всевидящее Око".

Женщина отказалась надеть средство индивидуальной защиты по просьбе охранника и аргументировала свое решение кулаками.

Читайте такжеВ московском МФЦ мужчина устроил бойню из-за маски: главные подробности преступления (видео)На видео видно, что сначала покупательница разговаривала с охранником, а потом начала бить его.

"Вызывайте полицию", - кричала женщина.

В то же время охранник не стал бить женщину в ответ, а пытался успокоить ее. На подмогу пришел его коллега.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве молодые люди спровоцировали конфликт с охранником магазина "Desigual", отказавшись надеть защитную маску. Инцидент перерос в драку.

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