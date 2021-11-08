Проблемный участок уже огородили и ограничили там движение.

В центре Киева вследствие провала дорожного покрытия образовалась огромная дыра в брусчатке.

Инцидент произошел накануне вечером в Шевченковском районе столицы. Видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Вниманию водителей и работников ШЕУ! На улице Владимирской, 43, прямо на дороге открылся портал в подземелье. Имейте в виду и учтите, что брусчатка также очень скользкая!", - говорится в сообщении.

Впоследствии на инцидент отреагировали коммунальные службы и оградили место провала. Как сообщил Телеграм-канал "Киев трафик" в воскресенье вечером, на улице Владимирской частично ограничили движение.

"Из-за повреждения инженерных сетей возникло проседание основания проезжей части и провал покрытия. Участок огражден. Движение на ул. Владимирской частично ограничено", - говорится в сообщении.

Судя по фото, ремонтные работы там вчера не начинали.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве водители оригинально "намекнули" власти на ремонт дороги: в Сети показали фото.

Также сообщалось, как столичный скульптор взялся помогать дорожникам и латает дыры в асфальте собственным оригинальным методом, делая их "золотыми".

Автор: Юрий Годован