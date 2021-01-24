Мужчину госпитализировали в больницу, его жизни ничего не угрожает.

В Киеве полиция задержала женщину, которая из-за ревности ранила мужа кухонным ножом.

Как говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в городе Киеве, на спецлинию 102 поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о том, что из квартиры на проспекте Победы госпитализировали 40-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

Читайте такжеВ Киеве двое "зацеперов" залезли на вагон метро, остановила движение поездов по мосту (видео)По прибытию в помещение правоохранители провели осмотр места происшествия, откуда изъяли кухонный нож со следами вещества бурого цвета, а также одежду потерпевшего, вероятно, со следами крови. Все изъятое было направлено на соответствующие экспертные исследования.

Проведя необходимые первоочередные следственные действия, полицейские установили, что к преступлению причастна жена потерпевшего.

"Как выяснилось, супруги совместно распивали алкогольные напитки, после чего на почве ревности между ними возникла ссора. В ходе конфликта жена взяла в руки нож и ударила им в грудь своего мужа", - рассказали в полиции.

Так, женщину 1983 года рождения задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мужчину с проникающим ножевым ранением госпитализировали в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, а фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За содеянное злоумышленнице грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Другие новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская