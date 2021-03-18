В Киеве снова "заминировали" станции метро / фото УНИАН
Семь станций метро Киева закрыты на вход и выход из-за сообщения о минировании.
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Об этом сообщается в Telegram-канале Kyiv Metro Alerts, который информирует об изменениях в работе подземки.
Закрытие коснулось следующих станций:
- «Театральная» + пересадка,
- «Дворец спорта» + пересадка
- «Майдан Незалежности», «Крещатик», «Академгородок»
- «Красный хутор» и «Героев Днепра»
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