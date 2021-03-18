В Киеве снова "заминировали" станции метро / фото УНИАН

Семь станций метро Киева закрыты на вход и выход из-за сообщения о минировании.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Kyiv Metro Alerts, который информирует об изменениях в работе подземки.

Закрытие коснулось следующих станций:

  • «Театральная» + пересадка,
  • «Дворец спорта» + пересадка
  • «Майдан Незалежности», «Крещатик», «Академгородок»
  • «Красный хутор» и «Героев Днепра»

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Автор: Дмитрий Захаров