Пользователи в сети шутят.

По улицам Киева в ночь на субботу, 5 июня, в сопровождении спецтехники провезли самолет.

Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.

Самолет провезли по Воздухофлотскому проспекту, который ведет к аэропорту «Киев».

В комментариях под видео пользователи шутят и делятся предположениями:

«Наконец-то, проспект оправдал свое название», «Ну, не корабли же возить по Воздухофлотскому проспекту», «О, мой чартер под подъезд», «Эвакуировали за неправильную парковку», «Пробка была капитальная», «Ради самолета перекрыли дорогу, раз в полгода можно», «Слона по городу водили», «Зеленский будет ездить на самолете».

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Автор: Катерина Шварц