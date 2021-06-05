По улицам Киева в ночь на субботу, 5 июня, в сопровождении спецтехники провезли самолет.
Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.
Самолет провезли по Воздухофлотскому проспекту, который ведет к аэропорту «Киев».
В комментариях под видео пользователи шутят и делятся предположениями:
«Наконец-то, проспект оправдал свое название», «Ну, не корабли же возить по Воздухофлотскому проспекту», «О, мой чартер под подъезд», «Эвакуировали за неправильную парковку», «Пробка была капитальная», «Ради самолета перекрыли дорогу, раз в полгода можно», «Слона по городу водили», «Зеленский будет ездить на самолете».
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