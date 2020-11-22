Полиция выясняет обстоятельства смерти девушки в Голосеевском парке / фото УНИАН
Возле ресторана в Голосеевском парке Киева нашли мертвой полураздетую девушку.
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Как сообщают в Telegram «Вартові Еспресо", тело нашли в уборной. По предварительным данным, девушку задушили.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
Обстоятельства предполагаемого убийства устанавливаются.
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