Птицы перебегали дорогу на проспекте Валерия Лобановского.

В Киеве водитель остановил автомобильное движение, чтобы пропустить утку с утятами.

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Птицы перебегали дорогу на проспекте Валерия Лобановского.

Один из автомобилистов вышел из машины и стоял на дороге, пока не убедился, что утка с утятами её перешли.

"Немного человечности вам в серое пятничное утро", - говорится в сообщении.

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Автор: Людмила Жерновская