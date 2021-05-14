Утята не пострадали / фото wall.alphacoders.com
В Киеве водитель остановил автомобильное движение, чтобы пропустить утку с утятами.
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Птицы перебегали дорогу на проспекте Валерия Лобановского.
Один из автомобилистов вышел из машины и стоял на дороге, пока не убедился, что утка с утятами её перешли.
"Немного человечности вам в серое пятничное утро", - говорится в сообщении.
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