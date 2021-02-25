В Киеве маршрутка начала разваливаться на ходу / Facebook, Киев оперативный
На проспекте Гагарина в Киеве у автобуса на маршруте 529 во время движения отвалилось заднее колесо.
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Об инциденте сообщается на странице «Киев оперативный» в Facebook. Там же опубликовано фото с места событий. Отмечается, что в салоне автомобиля в момент происшествия находились пассажиры.
Информации о пострадавших нет.
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