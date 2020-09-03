В то же время в полиции не сообщили, по какому делу посетили в офис "свободовцев" вечером в среду.

В среду вечером, 2 сентября, полиция в целях проведения процессуальных действий прибыла в киевский офис политической партии ВО "Свобода".

В результате трое сотрудников Нацполиции получили телесные повреждения, сообщает отдел коммуникации полиции Киева .

"Между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации", - говорится в сообщении.

В то же время в полиции не сообщили, по какому делу посетили в офис "свободовцев" на улице Тургеневская.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава партии Олег Тягнибок, полиция пришла в офис партии с намерением задержать депутата Киевсовета Владимира Назаренко.

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Также он добавил, что правоохранителей было около 50.

"Это все накануне завтрашней сессии Киевсовета и местных выборов", - отметил Тягнибок.

Тягнибок отметил, что около полуночи полиция покинула место инцидента.

Сам же Назаренко добавил, что под партийным офисом присутствовали представители Правого сектора, Национального Корпуса, ОО "Центурия", Движения сопротивления капитуляции, ВОО "Сокил" и "С14".

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Автор: Александр Топчий