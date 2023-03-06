Пушистый чудом уцелел во время обстрела города.

В Херсоне полицейские спасли собаку, которая чудом смогла спастись под обстрелами российских оккупантов: пес был привязан возле дома - рядом располагалась огромная ракетная воронка.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Как отметил заместитель начальника Раздельнянского районного отдела полиции Олег Марталога, пса бросили собственные хозяева во время эвакуации из города: семья оставила животное на соседей, но позже они уехали из-за обстрелов оккупантов, которые разрушили их дом.

"Мы обнаружили собаку, обследуя поврежденные после обстрела российскими войсками домовладения жителей Херсона. Он сидел привязанным на своем подворье, а вокруг него были страшные развалины. Пушистый чудом уцелел", - рассказал он.

Полицейские забрали собаку к себе, и назвали Блэком. Они выходили животное, которое благодаря хорошему уходу и чуткому отношению быстро оправилось от стресса.

"Недавно его хозяева, узнав, что он у полицейских, приехали за ним и забрали с собой", - сообщили в управлении.

Как уточнили УНИАН в управлении, правоохранители обнаружили собаку после обстрела города в декабре 2022 года, а хозяева забрали ее в феврале.

Украинцы спасают животных во время войны на уровне с людьми

Напомним, что из-за полномасштабной агрессии войск РФ в Украине жертвами оккупантов стали не только украинцы, но и их домашние любимцы и другие животные, которые из-за действий оккупантов - теперь бессознательные участники боевых действий.

Сейчас спасатели, правоохранители и зоозащитники прилагают немало усилий для их спасения. В частности, недавно едва живую собаку спасли в Буче. Пса на произвол судьбы оставили хозяева во время эвакуации, но он преданно остался оберегать их квартиру.

Также недавно полицейские подразделения КОРД спасли ротвейлера и дали ему кличку Граф. Пса нашли недалеко от линии фронта, теперь он стал новым членом полицейской команды.

Также в Одессе неравнодушные украинцы разобрали стену для спасения собаки, которая попала в ловушку.

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