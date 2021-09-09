Мужчину задержали во время передачи полицейскому первого транша взятки.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева задержан мужчина при попытке дать взятку следователю одного из районных управлений полиции в г. Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина предложил следователю неправомерную выгоду за переквалификацию уголовного производства в отношении себя, непривлечение его брата к уголовной ответственности, а также возвращения изъятых во время обысков емкостей с прекурсорами и оборудование нарколаборатории. Общая сумма неправомерной выгоды, которую он предлагал следователю, составляла более 30 тыс. долларов США.

В ходе контроля за совершением преступления мужчину задержали во время передачи полицейскому первого транша – 5 тыс. долларов США.

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются первоочередные следственные действия

Как сообщал УНИАН, в Одессе за взятку 5 тысяч долларов будут судить начальника подразделения Института ВМС Украины Национального университета "Одесская морская академия". Мужчина получил от гражданина взятку за влияние на решение членов конкурсной комиссии о положительном прохождении конкурса на занятие вакантной должности в следственное подразделение Государственного бюро расследований.

Автор: Лариса Бекета