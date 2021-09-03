Начальники Летной академии и Летного училища требовали деньги от директора одной из местных фирм за заключение договоров о сотрудничестве.

В Кропивницком Служба безопасности задержала на взятке в 20 тысяч долларов начальника Летной академии Национального авиационного университета и посредника ‒ начальника Летного училища ЛА НАУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Отмечается, что чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией.

"В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали посредника во время получения всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал сбежать в Киев.

Кроме того, СБУ задержала также руководителя Летной академии, который на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником.

Должностные лица задержаны в соответствии со ст. 208 УПК Украины, продолжаются неотложные следственные действия по местам работы и проживания злоумышленников.

В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрана соответствующая мера пресечения.

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Автор: Светлана Макринская