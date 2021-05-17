Стоимость справки составляла 500 грн, которые заказчик платил после ее получения посредством почтовой связи. Справки изготовлялись на иностранных языках с целью выезда заказчика за границу.

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который изготавливал и сбывал поддельные справки об отсутствии у граждан положительного результата теста на COVID-19 (ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Читайте такжеВ Киеве разоблачили новую схему подделки результатов ПЦР-тестов на COVID-19

Установлено, что житель Дарницкого района через социальную сеть распространял информацию об изготовлении и сбыте за денежное вознаграждение поддельных справок о тестировании на COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

Стоимость справки составляла 500 грн, которые заказчик платил после ее получения посредством почтовой связи. Справки изготовлялись на иностранных языках с целью выезда заказчика за границу.

Во время санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли вещественные доказательства: фиктивные справки с поддельными оттисками печати клиники о негативном ПЦР тестировании, поддельные печати, компьютерная техника, квитанции об отправке справок почтовой связью.

«Согласно заключениям технических экспертиз, оттиски печатей на изъятых справках не соответствуют оттиску печати клиники, от имени которой печатались справки», - отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается. За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Коронавирус в Киеве: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская