В Киеве в Днепровском районе неизвестный злоумышленник пытался изнасиловать 11-летнюю школьницу.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Обозреватель".
Инцидент произошел в многоэтажке на проспекте Шухевича в тот момент, когда девочка возвращалась из школы.
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"Вслед за девочкой в лифт зашел неизвестный мужчина. Он сразу же стал трогать ее, раздевать – собирался изнасиловать. Однако ребенку удалось вырваться и выскочить из кабины. Физически она не пострадала", – пишет СМИ.
Известно, что злоумышленник был лысый, высокого роста.
По факту правоохранители открыли уголовное производство по статье о развращении несовершеннолетних. Она предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
Источник издания в правоохранительных органах посоветовал родителям поговорить с детьми, попросив об особом внимании. В частности, не заходить в подъезд и лифт с незнакомым человеком.
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