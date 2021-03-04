По факту начато уголовное производство, фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы.

В Киеве в Днепровском районе неизвестный злоумышленник пытался изнасиловать 11-летнюю школьницу.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Обозреватель".

Инцидент произошел в многоэтажке на проспекте Шухевича в тот момент, когда девочка возвращалась из школы.

Читайте такжеВ Одессе погибла 13-летняя девочка, бросившись под поезд

"Вслед за девочкой в лифт зашел неизвестный мужчина. Он сразу же стал трогать ее, раздевать – собирался изнасиловать. Однако ребенку удалось вырваться и выскочить из кабины. Физически она не пострадала", – пишет СМИ.

Известно, что злоумышленник был лысый, высокого роста.

По факту правоохранители открыли уголовное производство по статье о развращении несовершеннолетних. Она предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Источник издания в правоохранительных органах посоветовал родителям поговорить с детьми, попросив об особом внимании. В частности, не заходить в подъезд и лифт с незнакомым человеком.

Другие похожие инциденты в Украине:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН