В Киеве произошло масштабное ДТП из-за нетрезвого водителя Mitsubishi, который не справился с управлением на повороте.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя фото и видео с места аварии.
"На перекрестке Лобановского и Головко водитель Mitsubishi, поворачивая в сторону автовокзала, на закругленные дороги не справился с управлением своей машины и выехал на встречную полосу, где разбил сразу три автомобиля (Volkswagen, Chevrolet и Skoda), которые стояли на светофоре. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Как отмечается, водитель имел явные признаки опьянения, однако проходить тест отказался. Заявил, что не доверяет патрульным. Поэтому его должны были отвезти к врачу-наркологу.
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