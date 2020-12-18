Обошлось без пострадавших.

В Киеве произошло масштабное ДТП из-за нетрезвого водителя Mitsubishi, который не справился с управлением на повороте.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя фото и видео с места аварии.

"На перекрестке Лобановского и Головко водитель Mitsubishi, поворачивая в сторону автовокзала, на закругленные дороги не справился с управлением своей машины и выехал на встречную полосу, где разбил сразу три автомобиля (Volkswagen, Chevrolet и Skoda), которые стояли на светофоре. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Как отмечается, водитель имел явные признаки опьянения, однако проходить тест отказался. Заявил, что не доверяет патрульным. Поэтому его должны были отвезти к врачу-наркологу.

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Автор: УНИАН