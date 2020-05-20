Новый гейзер: в Киеве прорвало трубу (видео)
18:29, 20 мая 2020Происшествия
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Вода из поврежденной трубы "забыла" из-под асфальта посреди проезжей части.
В Киеве снова прорвало трубу / фото facebook.com/KyivOperativ
На улице Леваневского в Соломенском районе Киева в среду, 20 мая, посреди проезжей части прорвало трубу.
Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"На Леваневского в результате каких-то очередных испытаний прорвало трубу и образовался гейзер. Если не хотите неприятностей - лучше объехать", - сказано в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на улице Большая Васильковская во вторник, 19 мая, произошел прорыв трубы.
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