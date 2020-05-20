Новый гейзер: в Киеве прорвало трубу (видео)

Вода из поврежденной трубы "забыла" из-под асфальта посреди проезжей части.

На улице Леваневского в Соломенском районе Киева в среду, 20 мая, посреди проезжей части прорвало трубу.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"На Леваневского в результате каких-то очередных испытаний прорвало трубу и образовался гейзер. Если не хотите неприятностей - лучше объехать", - сказано в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на улице Большая Васильковская во вторник, 19 мая, произошел прорыв трубы.