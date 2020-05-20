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Новый гейзер: в Киеве прорвало трубу (видео)

18:29, 20 мая 2020
Происшествия
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В Киеве снова прорвало трубу / фото facebook.com/KyivOperativ

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"На Леваневского в результате каких-то очередных испытаний прорвало трубу и образовался гейзер. Если не хотите неприятностей - лучше объехать", - сказано в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на улице Большая Васильковская во вторник, 19 мая, произошел прорыв трубы.

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