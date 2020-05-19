Улицы затопило кипятком: в центре Киева снова прорвало трубу (видео)

Автомобили оказались в горячей воде.

В Киеве на улице Большая Васильковская во вторник, 19 мая, произошел прорыв трубы.

Об аварии сообщил на своей странице в Facebook пользователь Алексей Пузырь.

"Горячий" апокалипсис на Большой Васильковской. Прорыв водопровода", - написал он и обнародовал фото и видео с места события.

Как видно на видео, кипяток заливает проезжую часть, по которой едут автомобили. К тому же через распространение пара ухудшилась видимость.

Отметим, по словам местных жителей, на Большой Васильковской недавно начали гидравлические испытания теплосети.

Сейчас на месте происшествия работают бригады коммунальщиков.