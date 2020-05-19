Улицы затопило кипятком: в центре Киева снова прорвало трубу (видео)
16:57, 19 мая 2020Происшествия
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Автомобили оказались в горячей воде.
Кипяток залил проезжую часть / facebook Алексей Пузырь
В Киеве на улице Большая Васильковская во вторник, 19 мая, произошел прорыв трубы.
Об аварии сообщил на своей странице в Facebook пользователь Алексей Пузырь.
"Горячий" апокалипсис на Большой Васильковской. Прорыв водопровода", - написал он и обнародовал фото и видео с места события.
Как видно на видео, кипяток заливает проезжую часть, по которой едут автомобили. К тому же через распространение пара ухудшилась видимость.
Отметим, по словам местных жителей, на Большой Васильковской недавно начали гидравлические испытания теплосети.
Сейчас на месте происшествия работают бригады коммунальщиков.
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