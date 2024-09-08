Уже выявлены трое погибших.

В Голосеевском районе Киева произошел взрыв на территории автопредприятия, в результате чего есть жертвы. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и Киевская городская военная администрация в Telegram.

Как отметили в ГСЧС, в 10:12 к спасателям поступило сообщение о взрыве на улице Васильковской на территории автопредприятия. На месте работают 31 спасатель и 8 единиц техники.

В то же время начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в результате взрыва было частично частично разрушено двухэтажное здание 40 х 100 м. Без пожара.

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"Предварительно, обнаружили двух погибших. Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются", - подчеркнул Попко.

Впоследствии стало известно, что количество погибших возросло - спасатели нашли еще одно тело.

Взрывы в Киеве

Как сообщал УНИАН, 14 августа в кафе в центре Киева на улице Рейтарской прогремел взрыв в результате подрыва гранаты. В частности, в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении. Пострадавших и разрушений не было зафиксировано.

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