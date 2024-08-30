Это был гражданский транспорт и россияне сознательно били по нему.

Съемочная группа ТСН, телеканала 1+1 Марафон (телемарафон "Единые новости"), во время выполнения редакционного задания в Покровском районе Донецкой области - попала под удар российского FPV-дрона. В момент атаки, в служебном автомобиле находились журналист Александр Моторный, оператор Даниил Лысенко и водитель Олег Мостовой. Беспилотный управляемый боеприпас разорвался в нескольких метрах от машины журналистов.

Александр Моторный вместе с коллегами готовили материал об эвакуации гражданских из городков и поселков вокруг Покровска. В дороге они сопровождали волонтерский микроавтобус, который и забирал людей. Инцидент произошел в 7-8 километрах от Селидово, на которое сейчас наступают оккупанты. В момент удара микроавтобус был полностью заполнен взрослыми и детьми, которые бежали от ужасов российской агрессии.

"Нам на встречу, буквально метров за 200 (до места атаки дрона - ред.) пролетела военная машина, которая мигала нам фарами. Нам повезло, что водитель буса прочитал, очевидно, предупреждение, что есть какая-то опасность и включил "аварийки" буквально на месте поворота. А наш водитель Олег Мостовой успел отреагировать, как-то даже интуитивно. Он успел нажать на тормоз, потому что секундой позже, дрон упал бы нам, по меньшей мере, на капот", - рассказал Моторный.

Снять момент атаки российского дрона помог, очевидно, опыт и "профессиональное чувство" оператора группы, Даниила Лысенко.

"По дороге мы увидели, что горит террикон. Оператор Даня (Даниил Лысенко - ред.) начал снимать. Говорит: о, террикон горит, что-то прилетело. И секунд за 20 до этого момента (падения дрона - ред.) он включил камеру и начал снимать", - сказал Моторный.

К счастью, от удара никто не пострадал. Лобовое стекло автомобиля, в котором ехала съемочная группа, спасла бронепленка. Пассажиры микроавтобуса отделались испугом.

"Главная проблема - российские дроны сейчас способны залетать глубоко в тыл Силам Обороны", - пояснил Моторный.

Он подчеркнул, что это был гражданский транспорт и они сознательно били по нему.

"Это точно не была охота на журналистов. Это была эвакуационная машина, она красная - намеренно такая сделана, чтобы было видно. Просто россияне, такие есть! Они, без всяких колебаний атакуют не слишком разбирая - и военных, и гражданских", - добавил журналист.

Гибель журналистов в Украине

В Краматорске Донецкой области под завалами отеля, по которому Россия ударила из ОТРК "Искандер-М", после 19 часов поисков нашли тело погибшего журналиста из Британии, сообщили в Национальной полиции.

"Россияне убили в Краматорске журналиста иностранного медиа и ранили шесть человек", - говорится в сообщении.

Среди раненых - четверо репортеров - граждане США, Германии, Латвии и Украины, а также две местные жительницы, добавили в Нацполиции.

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