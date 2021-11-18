В течение дня ожидается сильный ветер и дождь.

В пятницу, 19 ноября, в Киеве весь день ожидается пасмурная погода и дождь, переходящий в ливень.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью столбики термометров покажут +5°. Днем ожидается практически такая же температура, до +6°. В течение дня ожидается дождь, временами - сильный.

Добавит прохлады сильный западный ветер, скорость которого будет достигать 4,3 - 6,3 м/с.

Атмосферное давление пониженное, 741 миллиметр ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +7°, днем +8°, дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +7°, днем +8°, сильный дождь.

В Тернополе 19 ноября ночью будет +7°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +7°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+6°, пасмурно, ливень.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +8°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +6°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Житомире в пятницу будет ночью +7°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха+1°...+5°, ливень.

В Одессе 19 ноября - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +9°, небольшой дождь.

В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +9°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +8°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Сумах температура воздуха составит 0°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождём.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +2°, легкий дождь.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +5°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+5°, легкий дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.

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Автор: Екатерина Лиманская