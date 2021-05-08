В Киеве полиция проверяет информацию о минировании аэропорта и ряда медицинских учреждений.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
Читайте такжеИз-за массовых "минирований" ТРЦ в Киеве полиция возбудила уголовное дело
«Сегодня на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о минировании аэропорта «Киев» и ряда медицинских учреждений, расположенных на территории столицы», - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции осматривают прилегающие территории на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.
События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. По результатам проверки будет дана правовая квалификация.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Киеве из-за "минирования" закрыли две центральные станции метро
- В Киеве "минировали" цирк и Министерство культуры - неизвестный требовал уволить директора
- В Киеве "заминировали" метро: семь важнейших станций закрыты на вход и выход
- Станции метро на Крещатике в Киеве открыли после проверки
- В Киеве "заминировали" посольство России
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram