Информация о минировании поступила на электронный адрес одной из служб столичной полиции.

В Киеве полиция проверяет информацию о минировании аэропорта и ряда медицинских учреждений.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Читайте такжеИз-за массовых "минирований" ТРЦ в Киеве полиция возбудила уголовное дело

«Сегодня на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о минировании аэропорта «Киев» и ряда медицинских учреждений, расположенных на территории столицы», - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции осматривают прилегающие территории на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.

События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. По результатам проверки будет дана правовая квалификация.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова