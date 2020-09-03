Инцидент произошел на Лесном проспекте / Киев Оперативный Facebook

Подробности происшествия сообщаются на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел около трех часов ночи на Лесном проспекте - сработала сигнализация. 

"Группа оперативного реагирования прибыла в течение 5 минут и обнаружила огонь в окнах отделения. Благодаря быстрому обнаружению возгорания и прибытию бойцов пожарной охраны в считанные минуты, пожар был быстро потушен, чем предотвратили серьезный ущерб имуществу Ощадбанка", - сказано в сообщении.

Огонь успели потушить / Киев Оперативный Facebook

Свидетели рассказал, что видели двоих людей в черной одежде, которые разбили верх окна, забросили в помещение предмет с горючим веществом. После этого произошел взрыв с последующим пожаром.

В помещение забросили бутылку с неизвестным веществом / Киев Оперативный Facebook

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Автор: Юрий Годован