В Киеве произошел еще один случай самоубийства - накануне в Святошинском районе онкобольной мужчина выпрыгнул с 10-го этажа.
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственный источник. Трагедия произошла на улице Ирпенской, 63А. 82-летний мужчина скончался на месте.
"Предварительно, это самоубийство. Пенсионер выбросился с балкона общего коридора. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители", - пишет издание.
Как отмечается, с начала года в столице практически ежедневно происходили самоубийства. Возраст погибших - от 12 до 90 лет.
Ранее сегодня стало известно о суициде в одной из столичных больниц.
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