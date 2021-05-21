В Печерском районе Киева неизвестные стреляли в сторону Прозоровской башни - исторического здания, где сейчас расположена воинская часть 2260 Национальной гвардии Украины.
Видео выложила пользовательница Instagram с ником 15davydova. Сейчас ролик в аккаунте недоступен, страница закрыта.
Читайте такжеВ Одесской области школьнику на уроке оторвало взрывом палец (видео 18+)Бойцы этой части специализируется на охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств.
Судя по видео, молодые люди стреляли из окна жилого комплекса "Аристократ". На видео слышны мужской и женский голоса.
"Вартові Еспресо" сообщает, что стреляли подростки, и, вероятно, целились они в людей. Оружие, скорее всего, пневматическое.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Ночная стрельба в Киеве: пострадавшего забрали в больницу (видео)
- В Киеве мужчина сорвал флаг Украины со здания и попал на видео: ему вручили подозрение
- Под судом, где рассматривают дело Медведчука, произошли столкновения (фото, видео)
- Киевский детский фотограф выманивал у детей интимные фото в Instagram
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram