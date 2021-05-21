Оружие, скорее всего, было пневматическое.

В Печерском районе Киева неизвестные стреляли в сторону Прозоровской башни - исторического здания, где сейчас расположена воинская часть 2260 Национальной гвардии Украины.

Видео выложила пользовательница Instagram с ником 15davydova. Сейчас ролик в аккаунте недоступен, страница закрыта.

Читайте такжеВ Одесской области школьнику на уроке оторвало взрывом палец (видео 18+)Бойцы этой части специализируется на охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств.

Судя по видео, молодые люди стреляли из окна жилого комплекса "Аристократ". На видео слышны мужской и женский голоса.

"Вартові Еспресо" сообщает, что стреляли подростки, и, вероятно, целились они в людей. Оружие, скорее всего, пневматическое.

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Автор: Катерина Комолова