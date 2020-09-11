В результате инцидента никто не пострадал.

В Киеве неизвестный обстрелял маршрутку №796, которая ехала с Академгородка.

Читайте такжеОбстрел автобуса на Харьковщине: суд избрал меру пресечения девяти задержаннымОб этом сообщает Telegram-канал «Киев сейчас».

Отмечается, что выстрелы были осуществлены из пневматического оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

«Стекло полностью разбито, позже начало выпадать», - отмечается на видео.

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Автор: Катерина Шварц