Злоумышленника, повредившего клумбы, задержали.

В Киеве задержали мужчину, повредившего клумбы на Аллее Героев Небесной сотни в центре столицы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Инцидент произошел минувшей ночью. "Сегодня ночью к полицейским, которые несли службу в центральной части Киева, обратились прохожие с сообщением о повреждении клумб на Аллее Героев Небесной сотни. Правоохранители немедленно отправились на место происшествия, где установили правонарушителя", - говорится в сообщении.

Задержанного доставили в отделение полиции. Там было выяснено, что это уроженец Донецкой области, 1980 года рождения. Мотивы своего поступка он объяснить не смог.

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Напомним, ранее в Киеве на Майдане Незалежности подросток справил нужду в фонтан. Он это сделал несмотря на большое количество прохожих рядом.

До этого львовянка решила с размахом отпраздновать свое совершеннолетие и сделала это на мемориале Героям Небесной сотни. В праздновании участвовали несколько девушек. Они танцевали под русскую музыку и фотографировались прямо на мемориале. Судя по кадрам, не обошлось без употребления алкоголя. Завершилось действо масштабным фейерверком.

Автор: Юрий Годован