Огненный инцидент в столице случился на территории Троещины, узнали журналисты.

В ночь на пятницу, 23 августа, в Киеве загорелись четыре автомобиля.

Инцидент случился на территории Деснянского района (Троещина), сообщила журналистка "Киев24" Анжелика Вовк с места чрезвычайного происшествия. В сети появилась информация, что одна из машин, которые пылали, принадлежала военному.

"Возгорание оперативно потушили", - сообщили местные жители. Журналистка добавила, что в соцсети дали клич о том, чтобы найти свидетелей пожара, которые могли видеть вероятных поджигателей. "За это будет награда тем людям, которые смогут хоть какую-то информацию дополнительно предоставить", - отметила она.

Важные новости Украины - что уже сообщалось

Ранее писали о поджогах автомобилей военных, в том числе в Киеве и Днепре. В частности, в конце июля стало известно, что неизвестные подожгли медицинское эвакуационное авто 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее в полиции сообщали, что в Одессе разоблачили ребят в возрасте 13 и 16 лет, которые подожгли две машины военнослужащих. Правоохранители отмечали, что подростки были завербованы российской спецслужбой.

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