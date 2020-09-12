Мужчина менял маршрут движения, пытаясь скрыться.

В Киеве правоохранители устроили погоню для задержания предполагаемого похитителя девушки.

Подробности инцидента описываются на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Около 23:00 по городу Киеву был введен оперативный план-перехват по розыску и задержанию автомобиля Audi. Такие меры вводились из-за того, что якобы водитель похитил девушку неподалеку от станции метро Дарница", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось отследить движение авто, его водитель постоянно менял направление движения. Сначала он поехал в сторону Глевахи, а через некоторое время вернулся обратно и был замечен на Кольцевой дороге.

"Не теряя времени, патрульные разыскали машину, но водитель не хотел останавливаться на сигналах копов. Началась погоня, которая длилась несколько минут. Машину беглеца заблокировали так, что уже некуда было бежать", - рассказал очевидец.

На место приехали правоохранители для установления всех обстоятельств инцидента.

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Автор: Юрий Годован