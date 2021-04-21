В Киеве угнали грузовик "ЗИЛ". По предварительным данным, автоугонщик был нетрезв и хотел "покататься".
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Как сообщает Telegram-канал "Киев сейчас", грузовик нашли на улице Братиславской. автоугонщик объяснил - взял автомобиль, чтобы "покататься и съездить по делам".
Видео задержания вероятного угонщика грузовика опубликовал "Киев оперативный". На видео мужчину задерживают правоохранители, но он тем временем говорит, что за рулем не сидел, и на самом деле вообще "доктор". Позже он заявил, что в его задержании "виноват Путин".
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