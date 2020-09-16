Нападение произошло из-за шуток комика о "традиционной украинской семье".

На сценариста и соведущего шоу «Телебачення Торонто» Егора Шатайло 14 сентября совершили нападение правые радикалы.

Об этом сообщается в Facebook «Телевидение Торонто».

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"На нашего сценариста и соведущего Егора Шатайло напали несколько десятков человек, повалили его на землю и залили лицо газом. И все из-за шуток!",- говорится в сообщении.

Отмечается, что нападение произошло перед выступлением Шатайло на стендап-концерте в Киеве. За день до этого он анонсировал свое выступление в соцсетях, пошутив об «убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты, и вкладывать бабки в инновации».

Отмечается, что в комментарии под его постом пришли представители организации «Традиция и Порядок», завязался интернет-спор. На следующий день несколько десятков молодых людей пришли на анонсированный стендап-концерт.

"Но денег на билеты, к сожалению, не имели. Поэтому устроили блиц-общение с Егором. Традиционно напали на него (распылили газ в лицо, заставили извиниться перед народом Украины, повыкрикивали что-то против ЛГБТ) и организованно убежали. А потом мужественно вернулись к Егору в комментарии под постом, чтобы позлорадствовать», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с Шатайло все нормально. Он отошел от стресса и даже выступил на концерте.

Сам Егор в Twitter подтвердил, что не пострадал.

В соцсетях пользователи иронизируют над ситуацией, но одновременно вспоминают и другие нападения, к которым причастна «Традиция и Порядок». В частности, нападения на ЛГБТ-прайды в Одессе и Харькове.

Нападение на ЛГБТ-активистов в Одессе

30 августа 2020 года около полусотни представителей организации "Традиция и Порядок" собрались на Приморском бульваре возле места шествия "Марша равенства", который планировали провести представители ЛГБТ в рамках фестиваля Одесапрайд-2020.

Сторонники традиционных семейных ценностей напали на участников акции

Нападавшие распылили газ и забросали людей яйцами. Отмечается, что в результате неправомерных действий мужчин пострадали двое полицейских, которых доставили в больницу.

В полицию доставили 16 человек, которые напали на представителей ЛГБТ.

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Автор: Дмитрий Захаров