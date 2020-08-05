Названа причина появления десятиметрового "фонтана" в центре Киева (видео)
20:58, 05 августа 2020Происшествия
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"Киевтеплоэнерго" сообщило, что утечку воды остановили, начинают ремонтные работы.
Произошел порыв теплосети / скриншот видео
Киеве на проспекте Победы образовался почти 10-метровый фонтан в результате порыва теплосети.
Как сообщила пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго", в 16:20 на проспекте Победы, 11 произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 500 мм.
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"Повреждение обнаружено в ходе гидравлических испытаний сетей от теплоисточника СТ-1. Повреждение локализовано. Аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" начинают ремонтные работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сеть эксплуатируется более 30 лет. За последние 3 года на ней произошло 5 повреждений.
Гейзер грязной воды: в столице произошел прорыв теплосети
Ранее сообщалось о появлении "гейзера" на проспекте Победы в Киеве.
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