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Названа причина появления десятиметрового "фонтана" в центре Киева (видео)

20:58, 05 августа 2020
Происшествия
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Произошел порыв теплосети / скриншот видео

Как сообщила пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго", в 16:20 на проспекте Победы, 11 произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 500 мм.

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"Повреждение обнаружено в ходе гидравлических испытаний сетей от теплоисточника СТ-1. Повреждение локализовано. Аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" начинают ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сеть эксплуатируется более 30 лет. За последние 3 года на ней произошло 5 повреждений.

Ранее сообщалось о появлении "гейзера" на проспекте Победы в Киеве.

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