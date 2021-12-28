Информация о пострадавших уточняется.

В Киеве на проспекте Лобановского в сторону Севастопольской площади произошла серьезная авария, которая буквально парализовала движение.

Несколько видео с места событий опубликовал Telegram-канал "Киев оперативный".

Отмечается, что ДТП заняло сразу все полосы проспекта: "Движения нет, будет еще хуже".

"По всей видимости, автомобиль Skoda начало заносить, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу", – говорится в одном из сообщений.

Читайте такжеНа Черниговщине депутат сбил насмерть велосипедиста и пытался скрыться с места ДТП (фото)На данный момент информация о пострадавших уточняется. Официальных комментариев об аварии пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, как в Одесской области военнослужащий на BMW "вылетел" с дороги и врезался в дерево.

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