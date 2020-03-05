В Харькове копы спасли девушку, которая хотела покончить с жизнью из-за любви (видео)

Во время патрулирования полицейские заметили трех молодых людей на мосту. Одна девушка стояла за перилами и намеревалась прыгнуть.

В Харькове патрульные спасли молодую девушку, которая хотела прыгнуть с моста.

Видео спасения копы опубликовали на странице в Facebook.

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Во время патрулирования полицейские заметили трех молодых людей на мосту. Одна девушка стояла за перилами и намеревалась прыгнуть, двое других уговаривали ее этого не делать.

На место также приехал экипаж роты ТОР. Два экипажа действовали совместно и согласованно. Во время разговора стало понятно, что причиной необдуманного поступка стала неразделенная любовь.

В момент, когда удалось подойти максимально близко, патрульный схватил девушку и совместно с другими патрульными перетащил ее в безопасное место за перила.

В дальнейшем девушку передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве во время движения автобуса №91 пассажир напал на водителя и разбил ему лицо.