Злоумышленника задержали, заметив его в такси.

В Киеве у женщины украли телефон во время того, как она находилась на летней террасе кафе.

Подробности инцидента рассказали в патрульной полиции столицы.

Инцидент произошел в заведении на проспекте Тычины.

"Возмущенная заявительница сообщила, что отдыхала на летней террасе заведения вместе с друзьями. Через плотные кусты, которые служили оградой террасы, внезапно прорвался незнакомец, схватил со стола ее телефон и снова исчез в кустах. Догнать мужчину не удалось", - рассказали в полиции.

Момент кражи зафиксировали камеры заведения. Впоследствии копы заметили такси, пассажиром которого был похожий на злоумышленника мужчина.

"Инспекторы остановили автомобиль, в салоне которого и обнаружили украденный у женщины телефон. Патрульные задержали 25-летнего мужчину. Для выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу Днепровского района", - говорится в сообщении.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован