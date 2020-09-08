В Киеве у женщины украли телефон во время того, как она находилась на летней террасе кафе.
Подробности инцидента рассказали в патрульной полиции столицы.
Инцидент произошел в заведении на проспекте Тычины.
"Возмущенная заявительница сообщила, что отдыхала на летней террасе заведения вместе с друзьями. Через плотные кусты, которые служили оградой террасы, внезапно прорвался незнакомец, схватил со стола ее телефон и снова исчез в кустах. Догнать мужчину не удалось", - рассказали в полиции.
Момент кражи зафиксировали камеры заведения. Впоследствии копы заметили такси, пассажиром которого был похожий на злоумышленника мужчина.
"Инспекторы остановили автомобиль, в салоне которого и обнаружили украденный у женщины телефон. Патрульные задержали 25-летнего мужчину. Для выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу Днепровского района", - говорится в сообщении.
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