На месте работают рабочие Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

16 мая в Киеве на ходу загорелся автомобиль BMW.

Читайте такжеВ Киеве маршрутка "потеряла" дверь (фото)Об этом сообщает Киев Оперативный.

Пока неизвестно, пострадал ли водитель.

"На проспекте Победы, вблизи со станцией метро Нивки, прямо на ходу начал пылать автомобиль BMW", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают рабочие Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Автор: Людмила Жерновская