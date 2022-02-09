В Киеве на детской площадке нашли труп мужчины. Мертвого человека заметили случайные прохожие. Мужчина лежал на земле без обуви и верхней одежды.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Вартові Еспресо".
Инцидент произошел в Дарницком районе. В ночь на 9 февраля, примерно в 2.00 люди шли возле детской площадки на Крушельницкой улице и заметили тело человека. Мужчина лежал без признаков жизни.
На место инцидента вызвали полицию. Известно, что труп мужчины нашли без обуви и верхней одежды. Рядом с телом были разбросаны вещи.
Что стало причиной смерти мужчины - в настоящее время не сообщается. На место происшествия приехали криминалисты. Детали выясняются.
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