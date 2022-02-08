С утра в столице ожидаются осадки.

В среду, 9 февраля, в Киеве потеплеет до +4°. Однако потепление будет мало ощутимо из-за ветра.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ближайшей ночью температура в столице опустится до 0°, а днем столбики термометров максимально покажут +4°.

Утро в Киеве ожидаются осадки в виде дождя или дождя с мокрым снегом. Практически весь день будет пасмурно, однако в обед возможны прояснения.

Ветер ожидается северо-западного и западного направлений со скоростью до 4 м/с.

Атмосферное давление 745-748 миллиметров ртутного столба.

Восход в 07:21, закат в 17:04.

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +3°, днем +6°, небольшой дождь.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +6°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +5°.

В Тернополе 9 февраля ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +3°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Виннице завтра будет 0°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью +1°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°, дождь с мокрым снегом.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+3°.

В Одессе 9 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°.

В Херсоне в среду ночью -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -3°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -3°...+1°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем -1°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем 0°.

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