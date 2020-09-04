В Киеве произошел очередной инцидент на дороге - водитель устроил драку и избил другого участника дорожного движения.
Подробности описываются на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Как пишет автор, на столичной Борщаговке водителя Renault якобы возмутило, что другой водитель из Volvo пытался перестроиться в поток.
"Поэтому пан их буса не придумал ничего лучше, чем силой выразить свое "фе" - он открыл дверь Вольво и начал бить парня, а потом пытался вытащить его из авто. Вольво с коробкой автомат, потому как только нога водителя бросила тормоз, машина покатилась и врезалась в Toyota, а там женщина с маленьким ребенком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель хотел убежать, но ему этого сделать не дали.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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